Художник встретился с заключенными исправительной колонии в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в исправительную колонию ИК-3 приезжал художник Алексей Авдеев. Творческую встречу с заключенными назвали «Мазки на картине жизни».

На встрече художник рассказал заключенным о своей жизни, о тех трудностях, которые встречались у него на пути, о тяжелой болезни и о том, как он в итоге постиг смысл жизни.

- Осужденные с участием слушали Алексея, расспрашивали его о жизни, о детстве, о семье и о тех трудностях и невзгодах, через которые он прошел. И о том, как он пришел к Богу, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю. - Заключенные прониклись рассказом, просмотренным фильмом, примером пути художника.

Алексей Авдеев - заслуженный художник Хабаровского края. Его картины размещены в картинной галерее имени Федотова, в Дальневосточном художественном музее, в Хабаровской Духовной семинарии, Государственном музее изобразительных искусств провинции Хэйлунцзян. Алексей часто участвует в выставках широкого масштаба. Пишет портреты, пейзажи, жанровые композиции.

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