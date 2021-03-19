Шесть новых зон отдыха сделают в парке «Северный» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Парк «Северный» в Хабаровске будут достраивать. Юго-западную часть объекта предлагают развивать инвесторам. Площадь в 34,6 га остается на данное время неосвоенной. В прошлом году администрация опрашивала хабаровчан, что они хотели бы видеть на объекте. Больше всего пожеланий к размещению туалетов, зимних горок, парковок и проведению массовых мероприятий. В числе возможных вариантов - устройство танцевальных площадок, точек общепита, тропинок для пешеходов, велосипедистов и лыжников.

Исходя из пожеланий, была разработана концепция развития.

- Планируется разделить территорию на шесть зон, в числе которых арт-кластер, площадка с ветряными кинетическими скульптурами, зона барбекю, тихая зона, прогулочная зона и зона для экстремального спорта, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Теперь будет разрабатываться презентации площадок для инвесторов, которые будут работать на условиях муниципально-частного партнерства.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.