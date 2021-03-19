Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Хабаровске

В Хабаровске, по информации ГИБДД, за прошедшие сутки произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. Есть пострадавшие, в том числе один ребенок.

Так, одна из аварий произошла на переулке Батарейном, машиной сбили пешехода. Пострадавшей диагностировали ушибы, она лечится амбулаторно.

- Еще одна авария случилась на улице Ленинградской, водитель выехала на «встречку» и столкнулась с другим автомобилем. В результате пострадал водитель второй машины и ребенок, находящийся в ней. Оба лечатся амбулаторно, - рассказали в пресс-службе госавтоинспекции Хабаровска.

На улице Автобусной в Хабаровске машина въехала в световую опору. Пострадал водитель, он лечится амбулаторно. Еще одна авария случилась на улице Волочаевской. Машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с другим автомобилем. Пострадал водитель второй машины, который лечится также амбулаторно.

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