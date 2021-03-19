Еще 15 тысяч доз вакцины от коронавируса привезут в Хабаровский край Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровский край до конца марта поступит еще большая партия вакцины - 15 тысяч доз. В регионе продолжается активная массовая вакцинация населения, всего на данное время в край поступило больше 53 тысяч доз. Увеличение будущих поставок обсуждалось на онлайн-форуме «ProДФО».

- Прививки ставят люди всех возрастов от 18 лет, в Хабаровске поставил уже вторую прививку хабаровчанин в возрасте 100 лет и еще 16 человек в возрасте от 95 лет, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Как отмечают в краевом минздраве, пожилые люди нормально переносят вакцинацию. В регионе работает 44 пункта вакцинации и два мобильных пункта в краевой столице. Вскоре планируется второе усовершенствование вакцины «Спутник V». После этого в крае увеличится количество пунктов вакцинации до 300. Пункты устроят в ФАПах, амбулаториях и поликлиниках.

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