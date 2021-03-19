Фестиваль «Надежды Севера» начался в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края стартовал физкультурно-спортивный фестиваль «Надежды Севера». Соревнования идут среди именно северных территорий региона. Всего участвуют почти 250 детей в возрасте до 18 лет. Самым юным участницам еще нет и 10 лет.

- На протяжении четырех дней ребята будут состязаться в настольном теннисе, шахматной игре, волейболе, мини-футболе, баскетболе и лыжных гонках, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Закончится фестиваль 21 марта. В торжественной обстановке пройдет награждение победителей и призеров состязаний.

Напомним, в прошлом месяце в Николаевске проходили соревнования - фестиваль «Возрождение». Он проводился для взрослых спортсменов. Оба этих фестиваля являются одними из самых масштабных соревнований, которые проводятся на территории Хабаровского края, и очень полюбились участникам.

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