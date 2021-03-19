Михаил Дегтярев наградил лучших работников коммунальных служб Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев провел церемонию награждения в честь Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, где наградил лучших работников этой сферы.

Глава региона отметил, что за последнее время эта отрасль сильно изменилась, в ней появились два нацпроекта, которые инициировал президент. Благодаря проектам в крае решается большой пласт задач, в том числе, реконструкция и благоустройство дворовых и общественных территорий, и прочего.

- С 2021 года регион вошел в новый проект онлайн-голосования за благоустройство, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, отметил Михаил Дегтярев.

Помимо прочего глава региона отметил, что проекты помогают решать вопросы расселения людей из аварийного жилья, за два года новые квартиры получили больше 580 жителей края. В текущем году по поручению главы страны досрочно завершится программа переселения, до конца 2022 года новоселье отпразднуют 3250 человек.

На мероприятии 17 лучшим работникам вручены грамоты и благодарности. Двое получили звание «Заслуженных работников жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края».

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