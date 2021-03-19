Дело о похищении топлива с АЗС Хабаровского края направлено в суд Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Прокуратура Хабаровского края направила судье дело о хищении топлива с автозаправок группой лиц. В «деле» участвовали четверо человек.

- Следствие установило, что с марта 2017 года по октябрь 2018 года хабаровчанин собрал преступную группу с целью похищения топлива с АЗС, - сообщает пресс-служба прокуратуры края. - В аферу он вовлек специалиста по работе с электронным оборудованием и 18 сотрудников АЗС. Осуществляли кражи с помощью вредоносной компьютерной программы с функционалом недолива топлива и отпуска похищенного товара.

Преступление совершалось на протяжении долгого времени. Сэкономленное топливо преступники перепродавали другим людям.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд. Организатору грозит до десяти лет заключения, участникам - до пяти. 16 участников вину признали и попросили назначить в виде наказания - штраф. Ходатайства удовлетворены.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.