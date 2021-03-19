Машины хабаровских неплательщиков налогов арестовали приставы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел очередной рейд по взысканию имущественных налогов с неплательщиков. Некоторые уклонисты могут остаться без своих машин. Так, автомобили двоих жителей краевой столицы в рамках рейда были арестованы судебными приставами.

- Один из неплательщиков задолжал налогов в сумме 70 тысяч рублей. Бывший бизнесмен не уплатил страховые взносы за себя как за ИП. Его автомобиль был оценен в сто тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Второй неплательщик задолжал 82,1 тысячи рублей транспортного налога. Его автомобиль оценили также в сто тысяч рублей. Автомобили оставлены хозяевам на десять дней хранения, за это время они должны погасить задолженность. В противном случае машины заберут.

С начала года прошло семь рейдов, в ходе которых проверили 39 неплательщиков. В край вернулось по итогу почти полмиллиона рублей.

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