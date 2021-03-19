Соцсети стали популярным способом общения жителей и власти Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подведены итоги работы по обращениям граждан к власти за прошлый год. Так, социальные сети признаны самым популярным способом коммуникации. К Михаилу Дегтяреву за прошлый год обратились 9334 раза. В органы власти также поступали жалобы через соцсети.

Больше всего обращений касалось проблем в сфере ЖКХ, благоустройства территорий, дорог, медицинской помощи и соцподдержки.

В правительстве края отмечают, что в этом деле главное не ответ на сообщение, а решение проблемы, и что недопустимо, чтобы человек обращался к власти по несколько раз за помощью. Реакция должна поступать сразу.

- К примеру, житель Ванино трижды просил муниципалитет помочь решить вопрос со свалкой. Сроки администрацией несколько раз отодвигались. Только после выездной проверки представителей правительства региона свалка была ликвидирована, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Примечательно, что жители стали чаще обращаться напрямую именно к руководству края за помощью, причем как в соцсетях, так и во время личных приемов.

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