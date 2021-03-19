Две пенсионерки заплатили 300 тысяч рублей мошенникам в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области в полицию поступили заявления от двух человек, ставших жертвами мошенников. Их обманным путем вынудили перевести деньги на иные счета.

- Одна из заявительниц, женщина 70 лет, сообщила, что ей на телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что на ее имя оформлен кредит, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО. - Для отмены операции необходимо было взять кредит в другом банке, а затем полученные деньги перевести через банкомат на другой счет для закрытия кредита.

Пенсионерка в панике так и поступила, взяла кредит на 190 тысяч рублей и под диктовку мошенников небольшие суммы переводила на разные номера. В общей сложности она отдала мошенникам 197 тысяч рублей.

Еще 115 тысяч рублей лишилась 67-летняя жительница Амурской области. Она была в санатории, когда ей позвонили якобы из банка и сообщили, что сотрудницу уволили за махинации, но теперь сбережениям людей грозит опасность. Необходимы были якобы защитные мероприятия с переводом денег в «безопасные ячейки». Пенсионерка также попалась в ловушку и выполнила все, что сказали ей злоумышленники.

Сейчас полиция проводит проверку по данным делам.

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