Мини-выставка «Федор Конюхов. На полюсе недоступности» откроется 20 марта в Хабаровске

В Дальневосточном художественном музее Хабаровска завтра, 20 марта, открывается мини-выставка под названием «Федор Конюхов. На полюсе недоступности».

Сотрудники музея отмечают, что на выставке будет пять экспонатов из музейного фонда.

- Это творческие работы известного советского и российского путешественника, писателя, художника, священника Федора Конюхова, - сообщают в музее. - Этот человек легендарная личность. Он установил множество рекордов, причем как на суше и на воде, так и во льдах, в горах и в воздухе посредством парусного и гребного вида передвижения, он летал на воздушном шаре, передвигался на верблюдах и лошадях, даже на собачьих упряжках.

Конюхова считают символом преодоления стихии и препятствий. Занимался Конюхов и творчеством. Его работы - результат многолетних путешествий, после каждого из которых он дорабатывал уже в мастерской свои картины. Некоторые из его работ будут показаны в музее.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.