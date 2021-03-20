Почта России представила возможности для увеличения экспортного потенциала Хабаровского края. Фото: Почта России

18 марта, на заседании Экспортного совета при Губернаторе Хабаровского края директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин представил возможности компании для продвижения экспорта через электронные торговые площадки.

Магазины-партнеры Почты России отправляют заказы по всей России и за рубеж. Интеграция информационных систем и обмен данными с крупнейшими маркетплейсами позволили российским предпринимателям находить покупателей и доставлять им свой товар в режиме 24/7.

Почта России предоставляет предпринимателям доступ к упрощенному таможенному оформлению международных почтовых отправлений, что позволяет оперативно готовить таможенные декларации без поездок в таможенный орган. Для экспортеров – юридических лиц, плательщиков НДС, компания предоставляет возможность подтвердить нулевую ставку НДС без сбора бумажных документов. Это дает преимущества российским экспортерам – за счет лучшей цены на товары увеличить объемы продаж.

Почта России активно развивает направление электронной коммерции, создаёт необходимую инфраструктуру по всей стране, в том числе логистические почтовые центры, один из которых будет введён в эксплуатацию в этом году в Хабаровске.

- Вместе со строительством логистического почтового центра в Хабаровске использование собственных грузовых самолетов позволит Почте России обеспечить полный цикл собственного терминального обслуживания на Дальнем Востоке. Почта России сможет предоставлять малому и среднему бизнесу услуги фулфилмента - от приема почтовых грузов, их хранения и обработки до доставки конечному покупателю прямо в руки, – отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

Почта России – ведущий провайдер логистических услуг для онлайн-ритейла в России. В 2020 году количество e-comm отправлений из России за границу выросло на 23%. Основными направлениями отправлений стали – США, Германия, Великобритания и страны СНГ. Благодаря взаимодействию с почтовыми операторами стран СНГ посылки из российских интернет-магазинов могут оплачиваться зарубежными клиентами при получении – с помощью наложенного платежа. Услуга наложенного платежа предоставляется в Армении, Казахстане, Белоруссии, Украине, Молдавии, Азербайджане. В планах 2021 года предоставить такую возможность жителям Киргизии.