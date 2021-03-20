Погода на 20 марта в Хабаровске: до +5 градусов без существенных осадков Фото: Борис КОКУРИН

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 20 марта в Хабаровске – без существенных осадков, температура ночью от -5 до -7, днем от +3 до +5, ветер юго-восточный 2-9 м/с.

В южных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от – 5 до -10, днем от +3 до +8, ветер южный 5-10 м/с.

В центральных районах – местами небольшие осадки (Советско-Гаванский, Ванинский районы, Верхнебуреинский – без осадков), температура ночью от -6 до -13, днем от 0 до +7, ветер различных направлений 2-12 м/с.

В северных районах – без осадков, температура ночью от -11 до -20, днем от -3 до +5, ветер юго-западный, северо-западный 2-12 м/с.

Что касается геомагнитной обстановки - солнечная активность низкая. Геомагнитное поле –неустойчивое.

На реках края ледостав. Уровни воды на реке Амур, на участке от Хабаровска до населенного пункта Мариинское, на 1,1–1,4 метра выше средних многолетних значений, на остальных реках около нормы + 0,3–0,6 метров.

Толщина льда на р. Амур и на большинстве рек края составляет 80–120 сантиметров, местами 130-160 см, на реках южных районов 30-60 см, что близко к средним многолетним значениям.