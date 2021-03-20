Лучших работников Жилищно-=коммунального хозяйства поздравили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Как сообщается на портале администрации города в канун праздника работников ЖКХ более 100 работников этой отрасли получили заслуженные награды.

Из-за антиковидных ограничений связанных с количеством людей, одновременно находящихся в зале церемонию, пришлось проводить дважды.

Более 10 тысяч человек работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, около 500 организаций занимаются обслуживанием жилищного фонда.

- От всего сердца и от имени всех хабаровчан благодарю вас за то, что в наших домах всегда есть вода, газ, тепло и свет, за уютные и чистые дворы, подчеркнул Анатолий Климочкин, исполняющий обязанности первого заместителя мэра по городскому хозяйству. - Каждый день на вас ложится огромная ответственность, ведь от качества вашей работы и умения найти индивидуальный подход к каждому человеку зависят настроение и комфорт сотен тысяч жителей краевой столицы. Но все вы настоящие профессионалы. Я уверен, что вам по плечу любые задачи.

Собравшиеся получили благодарственные письма от мэра, городской думы и правительства Хабаровского края.