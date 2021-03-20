Три человека умерли из-за коронавируса в Хабаровском крае Фото: Алиса ТИТКО

По данным краевого минздрава за прошедшие сутки в Хабаровском крае было выявлено 60 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 66 человек выздоровели и сняты с медицинского учета.

Показатель тестирования населения на 100 тысяч жителей составил 162,1. В палатах инфекционного госпиталя сейчас находятся 10 тяжелых пациентов, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К сожалению, троим пациентам помочь не удалось – в крае зарегистрировано 3 летальных исхода. В регионе развернуто 763 койки. Количество свободных коек – 199.

Больше всего заболевших в Комсомольске-на-Амуре и Тугуро-Чумиканском районе – 12 человек. На втором месте по заболеваемости город Хабаровск – 9 человек. На третьем – Хабаровский район – 8 пациентов с COVID-19. В районах имени Лазо и Ульчском – по 7 пациентов. В Комсомольском, Аяно-Майском, Советско-Гаванском, Амурском и Солнечном районах по 1 зараженному.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано:49 984 случая COVID-19. 47 502 человека выздоровели, 2157 находятся на лечении, 564 из них в стационаре, амбулаторно получают медицинскую помощь 1593 человека. 325 человек умерли.