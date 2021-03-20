Поджигатель из Хабаровска получил срок в колонии-поселении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступление произошло в декабре 2019 года. Как удалось установить следователям 51-летний житель Хабаровска, проживающий в переулке Инский поссорился с женой во время застолья. Обида была так глубока, что не прошла даже спустя несколько часов.

Мужчина вышел «охладиться» на улицу и у видел припаркованные рядом с домом автомобили. Недолго думая, он решил выместить злобу на чужих машинах.

Смочив тряпки спиртосодержащей жидкостью, злодей поджег четыре авто. Когда возмущенные владельцы выскочили на улицу, то поджигателя и след простыл.

- Одна иномарка выгорела полностью, три автомобиля от умышленных действий подсудимого пострадали частично, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - Общий ущерб потерпевших составил порядка 410 тысяч рублей.

Задержать подозреваемого удалось неподалеку от места преступления. Как установили следователи ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

- Свой поступок мужчина объяснил хулиганскими побуждениями. Личных претензий к владельцам иномарок подсудимый не имел, - отметили в ведомстве. - Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленник дал признательные показания, раскаялся и возместил потерпевшим причиненный финансовый вред.

Суд назначил хабаровчанину наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.