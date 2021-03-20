Телефонный мошенник из колонии в Хабаровском крае снова пошел под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в краевой прокуратуре новоиспеченный телефонный мошенник отбывал срок в одной из колоний в Хабаровском крае за убийство. Сидеть 25-летнему мужчине оставалось долго – суд приговорил его в 18 годам в колонии строгого режима.

Решив за это время поправить свое финансовое состояние, молодой человек придумал схему, в которой задействовал свою родственницу, которая как удалось установить следователям даже не подозревала что является участником преступления.

- Реализуя преступную схему, обвиняемый с помощью мобильного телефона совершал звонки гражданам, представлялся знакомым или родственником, после чего просил занять денежные средства в долг путем перевода с банковских карт потерпевших на карту своей родственницы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края. - Введенные в заблуждение потерпевшие переводили денежные средства через приложения в телефоне или через платежные терминалы. После поступления денежных средств родственница переводила их на различные номера сотовых телефонов, называемых ей злоумышленником.

Всего было доказано пять эпизодов мошенничества на общую сумму в 37 тысяч рублей. Сейчас дело направлено в суд.