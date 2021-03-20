Ограничения на посещение театров, кино и стадионов убирают в Хабаровском крае Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Соответствующее постановление было подписано Михаилом Дегтяревым. По мнению специалистов ситуация в регионе стабилизировалась и теперь зрителям можно не соблюдать социальную дистанцию.

- Театрам, филармонии, цирку, кинозалам, домам культуры, стадионам и спортивно-зрелищным комплексам разрешено работать со 100-процентной загрузкой зрительных залов, - рассказали в правительстве Хабаровского края. - Отменяется обязательное требование по соблюдению социальной дистанции в таких учреждениях. Этим же документом разрешается проводить в спортивно-зрелищных комплексах концерты, публичные мероприятия, выставки.

Изменения вступают в силу уже с понедельника – 22 марта. Впрочем, ношение масок по-прежнему является обязательным, так же, как и санитарная обработка объектов. Кроме того, отменено требование о наличии справок об отсутствии COVID-19 для жителей, вылетающих в северные территории края.