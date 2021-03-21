Погода на 21 марта: в Хабаровске идет снег Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае сегодня, 21 марта никаких опасных метеоявлений не будет. В краевом центре с раннего утра продолжает идти снег. В течение дня отметка термометра может подняться лишь до +1 градуса, холодно, ветер дует с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

- На юге региона будут осадки, по большей части в виде мокрого снега, - сообщают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - Теплее, чем в столице, до +5 градусов днем. Ветер западный, 5-12 метров в секунду.

В Центральных районах Хабаровского края ожидаются небольшие осадки. Днем температура может повыситься до +5 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, скорость 5-12 метров в секунду.

На севере региона осадков не ожидается нигде, кроме Совгавани здесь пройдет небольшой снег. Днем на севере края температура поднимется до +2 градусов. Ветер восточного 5-12 метров в секунду.

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