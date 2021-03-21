Еще двое жителей Хабаровского края умерли от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае за минувшую субботу еще двое жителей не смогли побороть новую инфекцию и в итоге скончались. В тяжелом состоянии прибывают 10 человек, двое из них подключены в аппаратам искусственного вентилирования легких. Медики делают все возможное, чтобы люди шли на поправку.

- Еще 58 людям поставили диагноз - COVID-19 за прошлые сутки. Выписали по выздоровлению 64 человека, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - В регионе свободными остаются 214 коек для больных коронавирусом из развернутых 763.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. До конца марта ожидается крупная поставка вакцины. «Комсомольская правда» уже писала о снятии ограничительных мер с мест проведения досуга. Так, с понедельника зрительные залы и трибуны могут заполняться на 100 процентов. Помимо этого, отменили требование предъявлять справку при отправлении на север края.

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