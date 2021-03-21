Владельцы франшиз встретились на форуме в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялся форум владельцев франшиз. На встрече было почти 80 участников, среди них 15 бизнесменов из Хабаровского края, Приморья и Благовещенска. На форуме обсуждали перспективы и трудности во франчайзинге.

- Франчайзинг представляет собой пакетный бизнес, который может открыть как новичок, так и опытный предприниматель. Причем в некоторых регионах этот формат бизнеса стимулируется финансовой поддержкой властей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Нужно подумать, как в Хабаровском крае также помочь бизнесменам, - отмечает Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края. - Прошлый год оказался для бизнеса сложным, краевая власть прикладывает много усилий, чтобы помочь предпринимателям восстановиться.

Такой форум помогает получить ответы на массу вопросов по пакетному бизнесу. В том числе, понять, какая ниша остается перспективной и куда можно зайти со своими идеями.

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