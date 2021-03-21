Тактильные копии шедевров мирового искусства появились в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Дальневосточном художественном музее для людей, у которых проблемы со зрением, появились копии шедевров мирового искусства для тактильного восприятия. Музей выиграл грант на создание копий. Вскоре будут проводиться занятия для незрячих и слабовидящих жителей региона.

- В коллекции музея теперь есть копия работ «Корова» Розы Бонер, «Марина (Морской вид)» Томаса Хереманса, «Портрет Суворова» неизвестного художника и «Натюрморт с ананасом» Ильи Машкова, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Сотрудники музея отмечают, что тактильное искусство помогает людям с ограниченными возможностями здоровья воспринимать культурные ценности и постигать искусство. В музее уже была одна работа для тактильного восприятия – «Дочь рыбака» Петрова-Водкина, подаренная музею в 2017 году организаторами проекта «Видеть невидимое». В общей сложности в учреждении имеется порядка 16 тысяч уникальных произведений мирового искусства.

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