Выявить нарушения развития у детей помогают специальные службы в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае работают службы ранней помощи детям. Специалисты за прошлый год оказали помощь почти 1500 ребят с нарушениями развития. Сотрудники 67 краевых учреждений работают с детьми в возрасте от нуля до трех лет. На ранних сроках они выявляют отклонения или нарушения и проводят программу коррекции.

- Если родители беспокоятся, тревожатся, хотят лучше узнать особенности своего дитя, или имеют вопросы по развитию, то они могут обратиться в такую службу, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Обратиться можно к специалистам и с более серьезными нарушениями, связанными с врожденными и биологическими медицинскими факторами, если ребенок живет вне семьи, или в трудных социальных условиях.

Специалисты служб регулярно проходят повышение своей квалификации. Постоянно учатся. Изначально для них быдла организована профессиональная подготовка. Сейчас в Хабаровском крае работает 11 таких служб в 10 районах региона. Узнать более подробную информацию и перечень служб можно на сайте министерства социальной защиты населения.

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