Бензопилу украли из сарая у жителя Хабаровского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию поступило заявление от жителя села Дубовый мыс нанайского района. Мужчина сообщил, что у него украли бензопилу стоимостью 15 тысяч рублей.

- Оперативники провели соответствующие мероприятия и выяснили, что ночью вор перелез через забор, открыл щеколду на двери сарая, проник внутрь и забрал бензопилу. Впоследствии он хотел ее продать, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался сосед хозяина бензопилы, ранее уже судимый за аналогичные преступления. Следствие возбудило уголовное дело по этому факту. Мужчине теперь грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Бензопилу полиция забрала у преступника и отдала хозяину. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

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