Построят ли газохимический завод, решают жители Хабаровского края на референдуме Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 21 марта в Аяно-Майском районе Хабаровского края начался народный референдум. Жители района решают с помощью голосования, будет ли построен на территории района завод по переработке метанола.

Напомним, китайский подрядчик зашел в край с предложением поставить газохимическое предприятие на территории района. Одним из пунктов предложения стала возможность трудоустройства на завод местных жителей. Однако, не смотря на возможность, люди все-же протестуют и не хотят подвергать экологию и окружающую среду опасностям, которые влечет завод такого производства.

Во время недавней встречи с главой Аяно-Майского района Алексеем Ивлевым, Михаил Дегтярев обозначил свою позицию по этому поводу.

- Быть или не быть газохимическому заводу на территории района должны решать местные жители сами, - сказал тогда глава региона.

Результаты референдума будут озвучены.

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