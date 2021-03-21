Погода на 22 марта: циклон несет в Хабаровский край ветер, дождь и снег Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

«Комсомолка» писала уже накануне о надвигающемся в край циклоне, который несет с собой мокрый снег, дождь и усиление ветра. Однако непогода коснется по большей части побережья Татарского пролива, то есть Совгаванский и Ванинский районы. По состоянию на раннее утро 22 марта, в Хабаровске сильный гололед на дорогах. Осадки пока прекратились, синоптики сообщают, что краевая столица проведет этот день без существенных осадков, но они вероятны.

- Днем в Хабаровске от +4 до + градусов. Ветер 10 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В южных районах региона осадки были ночью, днем особо не будет. Температура за окном до +7 градусов, ветер может быть с порывами до 18 метров в секунду.

Центральные районы края ожидает основной циклон – сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. На севере края осадки не сильные, в некоторых районах вообще не будет. Днем до +3 градусов, ветер до 14 метров в секунду.

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