Еще двое жителей Хабаровского края умерли от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Ежедневно от инфекции в регионе умирают люди. За прошлые сутки скончались еще двое жителей.

Число новых заболевших так и колеблется на отметке в 50 человек в сутки, плюс-минус. Выздоровевших за сутки зафиксировано 56 человек.

- В тяжелом состоянии находятся 12 человек, - сообщают в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Два пациента подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких. Развернуто 763 ковидные койки, из них свободны 224 штуки.

Больше всего заболевших, как обычно, в краевой столице. Здесь за сутки заболели 34 человека. В городе Комсомольске заболели восемь человек. В Совгаванском и районе имени Лазо за сутки выявлено по три случая заболевания. В Вяземском и Амурском районах по два новых случая.

В крае продолжается массовая вакцинация. Специалисты призывают жителей края прививаться от коронавируса для формирования общего, коллективного иммунитета.

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