Квартирную кражу раскрыла полиция в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К полицейским за помощью обратилась хабаровчанка, она сообщила, что ее ограбили. Женщина проживает в частном секторе в Индустриальном районе. Вернувшись домой вечером, хозяйка увидела разбитое окно, а из дома пропали три гаджета, телевизор и два золотых кольца. Ущерб она оценила в 65 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого, им оказался мужчина 48 лет. Он рассказал следователям, что на улице, где произошло ограбление, оказался случайно, шел от знакомых.

- Присмотревшись к окнам, злоумышленник предположил, что дома отсутствуют жильцы. Он перелез через невысокую ограду, разбил стекло, проник в жилье и забрал наиболее ценные вещи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Гаджет и телевизор мужчина оставил у знакомого, остальное сдал в комиссионный магазин и ломбард. Большую часть полиции удалось изъять и вернуть хозяйке.

По факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет заключения.

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