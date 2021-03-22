Больше 90% жителей проголосовали против строительства газохимического завода в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае вчера, 21 марта, в Аяно-Майском районе жители решали - быть или не быть на территории их района новому заводу по переработке метанола. Ключевой вопрос референдума звучал так: «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?».

Избирком в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram опубликовал предварительные итоги голосования. Так, в референдуме приняли участие 59,09% жителей. Досрочно проголосовали 112 человек. Почти 90,22% избирателей ответили на главный вопрос «Нет». Так, жители района не одобряют запуск строительства завода.

Избирком сообщает, что это лишь предварительные результаты, окончательные итоги голосования будут подтверждены избирательной комиссией Аяно-Майского района.

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