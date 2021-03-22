Работникам выплатили восемь миллионов после вмешательства прокуратуры в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае прокуратура помогла людям получить свою заработную плату, которую им задолжал работодатель. Общая сумма долга составила порядка восьми миллионов рублей.

- Прокуратура Верхнебуреинского района провела проверку соблюдения трудовых прав работников муниципального унитарного предприятия, - сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. - Установлено, что работодатель не расплатился с 328 работниками за декабрь 2020 года.

Директору муниципального унитарного предприятия прокуратура вынесла представление. Предприятие и руководителя привлекли к административной ответственности. Штраф за нарушение составляет 40 тысяч рублей.

Вмешательство и оперативно принятые меры прокуратуры инициировали погашение задолженности по заработной плате работникам в полном объеме.

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