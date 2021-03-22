Сахалин вошел в число регионов-участников проекта МегаФона Arctic Connect

«МегаФон» и правительство Сахалинской области заключили соглашение, предусматривающее строительство подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Оператор планирует построить отвод через Охотское море до городского округа «Долинский», расположенного на восточном побережье острова, а областное правительство окажет проекту координационную и административную поддержку.

Сахалинская область стала четвертым регионом, который присоединился к масштабному проекту. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

- Прошедший год показал, насколько важно иметь качественную связь и быстрый интернет. Строительство отвода в рамках проекта Arctic Connect позволит реализовать возможности цифровых технологий на всей территории Сахалинской области. В частности расширить географические рамки цифрового проекта «Умный город», который уже действует на территории Южно-Сахалинска. Строительство отвода в наш регион станет своеобразной точкой роста, - заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Соглашение позволит «МегаФону» расширить охват населенных пунктов острова для обеспечения жителей качеcтвенной сотовой связью и широкополосным доступом в интернет на базе мобильных цифровых технологий стандартов UMTS, GSM и LTE, а также внедрить на территории региона инновационные цифровые сервисы.

- Мы уже добились двукратного увеличения скорости передачи данных для наших абонентов на Сахалине благодаря системной модернизации оборудования. Только за последние полгода специалисты компании провели работы более чем на 55 базовых станциях, расположенных на островных территориях, где проживают несколько десятков тысяч человек. Подключение к Arctic Connect позволит более быстрыми темпами развивать цифровую инфраструктуру региона, что, несомненно, повысит качество связи и придаст дополнительное ускорение социально-экономическому развитию территорий, - отмечает генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения Земли, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока.

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Наблюдения проводились на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.