Педагоги из Хабаровского края стали финалистами конкурса «Учитель будущего» Фото: Правительство Хабаровского края

Педагоги из региона приняли участие в финальной части конкурса профессионального мастерства «Учитель будущего», который прошел в Санкт-Петербурге. Всего выбрано 30 лидирующих команд, среди которых преподаватели из Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре. Изначально в финал конкурса вышли три команды региона.

- В финале педагоги проводили открытые уроки в ведущих учебных заведениях культурной столицы, в открытой конференции представили свои проекты в области образования, провели круглый стол по теме «Может ли школа с традициями стать школой для учителей будущего?» - сообщили в правительстве края. - Там же обсудили, каким видят учителя будущего сами ученики и их родители, школа и государство.

Финалисты, полуфиналисты и победители получат возможность перенять опыт и поработать с ведущими специалистами в области науки и образования. Кроме того, учителя поучаствуют в образовательных мероприятиях отрасли.

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