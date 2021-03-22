В школе №30 в Хабаровске отремонтируют бассейн Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Хабаровской школе №30 отремонтируют бассейн. Заниматься ремонтом будет частный инвестор. В общей сложности работа требует вложений на 17 миллионов рублей.

Специалисты отмечают, что на данное время бассейн в неудовлетворительном состоянии. Ремонт нужен самой чаше, душевым, раздевалкам и системе водоподготовки. Помимо этого необходимо установить дренаж и провести косметический ремонт.

В 30 школе бассейн длиннее, чем в других школах - 20 метров. Работы могут начаться уже в апреле, и через четыре месяца он должен быть готов. Инвестор планирует сдаться раньше срока.

- Инвестор будет арендовать бассейн в течение 20 лет для предоставления платных услуг, - сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Школьники будут тоже заниматься в бассейне по 14 часов в неделю.

В текущем году уже заработал бассейн в восьмой гимназии, ранее отремонтировали также бассейн в гимназии №80.

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