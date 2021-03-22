«Нельзя начинать большие проекты, не интересуясь, что об этом думают люди»: Михаил Дегтярев об Аяно-Майском референдуме Фото: Правительство Хабаровского края

В Аяно-Майском районе Хабаровского края вчера, 21 марта, состоялся референдум. Ключевой вопрос голосования звучал так: «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?». Большинство жителей, больше 90%, ответили отрицательно.

Михаил Дегтярев прокомментировал прошедший референдум в своем официальном Telegram-канале.

- Нельзя начинать большие проекты, не интересуясь, что об этом думают люди, которые живут на местах. Это стратегически неверный ход, - говорит глава региона. - В истории со строительством газохимического парка получилось именно так. Инвестор не шел на контакт с местными жителями.

Михаил Дегтярев добавил, что жители выступили против завода, значит на это мнение и будут опираться власти в дальнейшем.

- Краю нужны инвестиции, но по единым стандартам, с новыми рабочими местами, социальной ответственностью и экологической безопасностью, - добавил глава региона.

Михаил Дегтярев отметил, что людям непонятно, почему в одном вопросе, как, например, на Большом Уссурийском острове, приоритет идет на экологию и ее сохранность, а в другом - нет. Поэтому инвесторы нужны исключительно ответственные.

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