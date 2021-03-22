Заместителем мэра Хабаровска назначен Александр Прохорец Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в должность заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами с 22 марта вступил Александр Прохорец. Соответствующее распоряжение подписано мэром краевой столицы, Сергеем Кравчуком. Нового сотрудника представили коллективу.

Новый заместитель мэра - Александр Александрович Прохорец родился в 1972 году. Учился в Хабаровске, сначала в Хабаровском государственном техническом университете, затем в университете путей сообщения. Имеет два высших образования, - сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

До 2020 года служил в органах внутренних дел на разных должностях, в том числе руководящих. С 2014 года был начальником УМВД России по Хабаровскому краю. Имеет множество наград и медалей, за плечами нового заместителя мэра большой опыт работы.

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