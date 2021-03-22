Подросткам помогут найти работу на лето в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевые власти помогут подросткам трудоустроиться на время летних каникул. Мероприятия пройдут в рамках программы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края». В этом году планируется трудоустроить порядка 3,5 тысячи подростков.

- В прошлом году, несмотря на пандемию, на работу в 173 организации пошли почти 2,4 тысячи детей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - На эти цели край выделил порядка 25 миллионов рублей. Эти деньги пошли на оплату труда и финансовую поддержку ребят. Зарплата у подростков не ниже минимального размера, установленного в крае, дополнительно краевые власти оказывают материальную поддержку.

Подростки работают на местах, где не требуется профильное образование или знания, например, уборка, подсобные работы, озеленение и благоустройство территорий, курьерские услуги. Средняя зарплата - около 10 тысяч рублей. Поддержка края - до двух минимальных величин пособия по безработице.

В прошлом году самые высокие зарплаты получили на севере края - от 20 до 30 тысяч рублей. Обратиться за помощью в трудоустройстве можно в центры занятости населения по месту жительства.

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