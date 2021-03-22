Весенние каникулы начались у школьников Хабаровского края Фото: Артем КИЛЬКИН

Школьники края сегодня, 22 марта, ушли на весенние каникулы. Продлится отдых до 28 марта. Во время каникул ребята могут отдохнуть в лагерях, в том числе с дневным пребыванием. В крае работает 224 таких лагеря, которые могут охватить, в общем, почти шесть тысяч детей.

- На каникулах для детей устроят совместные с учителями мероприятия по подготовке к экзаменам. Ребята поучаствуют в краевых и всероссийских мероприятиях, например, в неделе «Музей и дети», или фестивале «Робофест - Хабаровский край» и других мероприятиях, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Дети из детских домов смогут поучаствовать в викторинах, квестах, конкурсах ,поединках и играх на улице. Будут работать кружки и секции, пройдут мастер-классы, походы в кино, музеи, цирк. 53 ребенка погостят в семьях.

Еще 110 учеников поедут на каникулы во всероссийские детские центры, такие как «Артек» и «Океан».

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