Лыжная трасса может появиться в парке «Динамо» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске Общественная палата города, профильные управления и мэрия обсудили возможную будущую лыжную трассу, которая предполагается в парке «Динамо». Специалисты считают, что этот проект может стать новым витком в развитии спорта в городе. Трасса в 1800 метров может быть увеличена и закольцована, если этот вопрос согласуют с федеральными структурами.

Предварительные наброски проекта уже есть. Летом трассу будут использовать для катания на роликовых лыжах. Однако специалисты отмечают, что необходимо продумать моменты разделения пешеходной зоны и трассы. Возможно, будут предусмотрены мостовые переходы. Нужны также пункты проката инвентаря и раздевалок.

- У парка уже есть концепция развития, причем она ориентирована больше на отдых, а не на спорт, поэтому если общественность поддержит предложение сделать лыжню, то нужно будет тщательно продумать все технические нюансы, - сообщили в администрации Хабаровска. - Определиться нужно будет также с финансированием проекта.

В городе планируют создать рабочую группу для проработки вопросов и принятия решения, появится ли лыжня в «Динамо».

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