Наркодилер из Комсомольска заплатит 800 тысяч штрафа и лишится свободы на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Комсомольска-на-Амуре суд признал виновным в сбыте наркотиков. Наркодилеру вынесли приговор, он заплатит штраф в размере 800 тысяч рублей и отправится в тюрьму на пять лет.

- Суд установил, что в апреле прошлого года мужчина, находясь в одном из жилых домов Города юности, незаконно сбыл гашишное масло, не зная, что покупатель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края. - До этого он также сбыл наркотики человеку, действующему в качестве «пособника» в интересах другого лица, которое было задержано, а наркотическое средство изъято из оборота.

Наркодилер виновным себя признал полностью и раскаялся. Он активно сотрудничал со следствием, помогал расследовать преступление. Судья приговорил его к пяти годам заключения в колонии строго режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.

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