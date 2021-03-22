Михаил Дегтярев поздравил команду КВН Хабаровского края с выходом в Высшую лигу Фото: Социальные сети

Команда КВН из Хабаровского края «Пал Палыч» сообщила о своем триумфе - Александр Масляков позвал дальневосточников выступать в Высшей лиге КВН сезона 2021 года.

С момента основания «Пал Палыч» представлял регион в лигах КВН России. Команда является чемпионом Тихоокеанской лиги КВН, вице-чемпионом лиги КВН Азия, финалистами Первой лиги КВН. В последний раз на такой уровень выходила команда «Ботанический сад» в далеком 2012 году. После девяти лет тишины край снова выступит на главном мероприятии.

Михаил Дегтярев в своем официальном аккаунте социальной сети Instagram поздравил ребят с этим достижением.

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