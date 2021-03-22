Хабаровчанка дала ложные показания и получила 240 часов обязательных работ в наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске состоялся суд над местной жительницей, которую обвинили в даче заведомо ложных показаний.

- Суд установил, что обвиняемая во время допроса ее в качестве свидетеля, при проведении очных ставок по уголовному делу намеренно дала ложные показания, она опровергла информацию, что ее знакомый управлял автомобилем в нетрезвом виде, стремясь помочь подозреваемому избежать уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Свидетель при этом была предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний.

Во время судебного слушания ее показания были опровергнуты. Суд признал их ложными. Обвиняемую признали виновной и назначили наказание в виде исправительных работ в количестве 240 часов в общем. Приговор еще не вступил в законную силу.

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