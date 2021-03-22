Погода на 23 марта: в Хабаровске возможен мокрый снег

Погода на 23 марта: в Хабаровске возможно пройдет мокрый снег Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Во всех районах Хабаровского края все еще сохраняется неустойчивая погода, прогнозируются осадки, по большей части будет идти мокрый снег. На Охотском побережье усилится ветер, его порывы могут достигать скорости до 25 метров в секунду.

- В Хабаровске в дневное время суток возможно пройдет слабый мокрый снег, температура днем от +4 до +6 градусов, ветер северный, западный 5-13 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ Дальневосточное УГМС.

На юге края тоже возможны небольшие осадки, днем до +9 градусов тепла. Ветер с порывами в некоторых районах до 20 метров в секунду.

В центральных районах днем снег и мокрый снег, но не везде. Порывы ветра сильные, до 20 метров в секунду. Температура днем до +7 градусов.

Север региона тоже ждут небольшие осадки - в Охотском районе ожидается метель, порывы ветра до 25 метров в секунду. Температура днем до +4 градусов тепла.

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