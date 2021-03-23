Еще трое жителей Хабаровского края скончались от COVID-19 Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Коронавирусная инфекция забрала жизни еще троих жителей Хабаровского края. Находясь в тяжелом состоянии, продолжают борьбу с вирусом еще 18 человек. Трое из них сейчас на искусственном вентилировании легких.

- За последние сутки в регионе коронавирус выявили у 55 человек, справились с инфекцией 60 жителей, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Заболевшие выявлены по большей части в Хабаровске - 41 человек. Еще семеро - в Комсомольске. В Хабаровском районе два новых случая, а в Солнечном, Верхнебуреинском и Охотском районе - по одному заболевшему за сутки.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. Специалисты считают, что она поможет сортировать коллективный иммунитет и в итоге справиться с новой инфекцией. Вакцину в край привозят регулярно. Только до конца марта ожидается поставка в крупном размере.

Продолжают и снимать коронавирусные ограничения. Теперь на зрелищных мероприятиях могут заполнять залы и трибуны на 100%.

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