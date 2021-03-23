Продовольственный склад загорелся в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске сегодня утром, 23 марта, в пожарную службу поступило сообщение о возгорании. Очевидцы сообщили, что из складского помещения на улице Целинной, 10 идет дым. На вызов выехали пожарные расчеты.

- Происшествие случилось рано утром, в половину восьмого. Пожарные, прибыв на место, обнаружили действительно задымление в отдельно стоящем кирпичном одноэтажном здании, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Как выяснилось, это помещение используется как склад для хранения продовольствия.

Пожарные смогли быстро локализовать возгорание. Еще спустя почти десять минут пожар полностью потушили. МЧС сообщило, что в пожаре нет пострадавших или погибших людей. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров.

В операции тушения были задействованы 41 человек и 13 единиц техники. Причины пожара будут выяснять специалисты.

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