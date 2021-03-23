Хабаровчанам начали отключать свет из-за задолженности по оплате

С первого января в стране был отменен мораторий на пеню и отключение света в случае задолженности от потребителей за «коммуналку». Теперь Хабаровскэнергосбыт вместе с сетевыми организациями начали отключать свет в домах и квартирах у должников по всему краю.

Предварительно энергетики отправляли письма неплательщикам с предупреждением о вынужденном введении ограничения на подачу света из-за задолженности.

- Большая часть людей не стала доводить ситуацию до крайностей и погасила задолженность в полном объеме на общую сумму 24,3 миллиона рублей, - рассказали в Хабаровскэнергосбыте.

Вынуждено отключат свет в краевой столице, в Комсомольске и в Амурске. Начались рейды с отключениями с 15 марта. Причем энергетики напоминают жителям, что имеют законное право отключить свет, если оплаты нет в течение двух месяцев. Жителей сначала письменно уведомляют о планируемом отключении, дают 20 дней на оплату, если долг не оплачивается, то свет отключают без предупреждения. Включат свет только после того, как долг будет полностью погашен.

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