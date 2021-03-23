Хабаровчане стали меньше болеть пневмонией и ОРВИ Фото: Александр БОЙКО

В Хабаровске обсудили обстановку с заболеваемостью внебольничной пневмонией, острой респираторной вирусной инфекцией и коронавирусом. За неделю с 15 марта в городе ОРВИ диагностировали 4204 хабаровчанам, это на 27 заболевших меньше, чем неделей ранее.

Специалисты отмечают, что заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на девять с половиной процентов. Гриппом хабаровчане в этом году не болели.

- За этот же временной отрезок в городе отмечено 263 случая заболевания внебольничной пневмонией, что на 47 случаев меньше, чем неделей ранее, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Чаще пневмония обнаруживается у людей от 65 лет, чуть меньше у людей среднего возраста, у подростков и детей еще меньше. В больницу легли с этим диагнозом 132 человека.

Коронавирусом хабаровчане все еще заболевают. За сутки инфекцию выявили у 41 жителя. Всего за пандемию ковидом переболели 33760 человек.

В городе население вакцинируют от коронавируса. Поставить прививку можно в поликлиниках и «Уголках здоровья».

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