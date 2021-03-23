Коммерсанты поборются за 700 точек для летней торговли в Хабаровске Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Хабаровске бизнесмены будут бороться за 700 точек для торговли в летнее время года. Прием заявок на участие в конкурсе уже начался.

- Подать документы можно в городское управление торговли, питания и бытового обслуживания в период с 23 марта по 15 апреля включительно, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска. - Конкурс пройдет 23, 26, 27 апреля.

Помимо точек в городе имеются площади для уличных кафе, а также места для торговли семенами и рассадой для садоводов и дачников.

Главный критерий отбора конкурсантов - деловая репутация бизнесмена. То есть предприниматель в прошлые годы не должен был получать замечания или допускать какие-либо нарушения и прочее.

В прошлом году на конкурсной основе также определялись порядка 700 сотен мест, на которые претендовали полторы тысячи бизнесменов. Летняя торговля открывается с первого мая.

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