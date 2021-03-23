Детскую поликлинику в селе Тополево Хабаровского района модернизируют Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском районе состоялся рейд краевых властей в социальные и медицинские учреждения села Тополево. В первую очередь проверили детскую поликлинику села. Поликлиника находится в пристройке к жилому дому. По утрам из-за нехватки места здесь образуются очереди.

- Минздраву и муниципалитету поручено провести реконструкцию помещений, расширить зону ожидания пациентов, ввести электронную запись, сделать место для колясок, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Найдут помещение и для судебного участка, который сейчас соседствует с поликлиникой.

Сейчас прорабатывается вопрос по приему в субботу в поликлинике. Во взрослую поликлинику планируют приобрести новое оборудование, в частности рентген-аппарат. Госпитализировать людей будут вскоре в Хабаровск, в первую больницу, так как она ближе, чем больница в Некрасовке.

Посетили власти и бывший детский дом, ныне психоневрологический интернат для детей. Изначально там хотели сконцентрировать все медуслуги, но оказалось, что это сделать будет невозможно.

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