Заключенный продал несуществующие запчасти жителю Комсомольска-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре полиция возбудила уголовное дело по факту совершенного мошенничества в интернете.

В органы обратился комсомольчанин с заявлением о том, что у него обманным путем похитили 44 тысячи рублей. Мужчина рассказал, что хотел закупить запчасти на машину через интернет. На одном из специализированных сайтов он нашел необходимые запчасти по привлекательной цене. Позвонил и обговорил условия покупки, затем перечислил деньги на счет продавцу. Запчасти комсомольчанин так и не получил, а продавец перестал отвечать на звонки.

- Сотрудники уголовного розыска провели расследование и выяснили, что продавцом является житель Хакасии. Причем «сделку» он совершал, находясь в тюрьме, через мобильный телефон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Он выложил объявление на специализированном сайте о продаже несуществующих запчастей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до пяти лет заключения. На данное время выясняется причастность фигуранта к другим деяниям.

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