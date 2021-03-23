Двадцать новых объектов торговли открылись в Комсомольске в прошлом году Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

За минувший год в Комсомольске-на-Амуре открылись 20 новых объектов потребительской сферы. Из них 13 магазинов, четыре кафе и три предприятия бытового обслуживания. Тенденция на открытие все новых точек в Городе юности сохранилась, не смотря на пандемию, но количественный прирост все-таки уменьшился.

- Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в городе Комсомольске-на-амуре особенно ощутимо пострадала сфера общественного питания. Большая часть кафе и ресторанов была закрыта во время карантина и работала только по доставке еды, - сообщили в пресс-службе администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Администрация также отмечает, что всего в Комсомольске работает 1033 стационарных торговых объекта, и 720 нестационарных, 71 точка общепита и 401 - бытового обслуживания.

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